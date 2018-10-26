Bakan Pakdemirli, FOX TV muhabirlerini toplantıdan çıkardı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, daha önce kendisine 300 TIR'lık et ihalesini soran FOX TV muhabiri Beril Oğuz ve kameraman Serhat Yağmur'u toplantıdan çıkarttırdı. Yaşananlara tepki gösteren Fox Tv Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal, "12 Eylül yasakçı zihniyetine geri dönüşüne bir örneğidir bu" dedi.

TIKLAYIN-Bakan Pakdemirli, Fox TV muhabirininin sorusunu beğenmedi: Ivır zıvır işler yapıyorsunuz; bu gazetecilik değil, maskaralık!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılacağı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurulu'nda, basına açık programına çağrılan FOX TV çalışanları, bakanın basın danışmanı Uğur Alıcı tarafından salondan çıkartıldı.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, toplantı binasına girişte akreditasyon uygulanmadığını belirten FOX TV muhabiri Beril Oğuz ve kameraman Serhat Yağmur, salona girdikten sonra dışarı çıkartıldıklarını belirtti.

Fatih Portakal: 12 Eylül yasakçı zihniyetine geri dönüşün örneği

Fox Tv Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal ise dün akşamki yayında, Pakdemirli’nin tutumunu eleştirdi. Portakal, “12 Eylül yasakçı zihniyetine geri dönüşüne bir örneğidir bu… 28 Şubat vesayetinin bir örneğidir bu… 2018 yılının 25 Ekim günü yaşanan bu olayı hiç unutmamak gerekiyor. Soru sormamız için ve bunu maskaralık olarak adlandıran seçilmemiş ama atanmış bir kişinin uygulamış olduğu hukuksuz yetkiyi görüyorsunuz. Bizi maskaralıkla suçlayan bu insanların aslında ne hale geldiklerinin kendi göstergeleridir. Verilemeyecek bir yanıtınız gerçekten olabilir mi sayın bakan? Çok merak ediyorum. Bunu yaparken kendinize zarar veriyorsunuz. Soru sormak için oradayız. Kimse bize şu haberi bu haberi yapın diye bir telkinde bulunmuyor. Ve sizler çıkıyorsunuz kafanıza göre akredite uyguluyorsunuz. Yazık asıl işinize dönün” dedi.

Ne olmuştu?

FOX TV muhabiri Beril Oğuz ve kameraman Serhat Yağmur, 300 TIR'lık etlerin ülkeye ihale edilmeden sokulduğu iddiasını bir etkinlik sırasında Pakdemirli'ye sormak istemiş fakat bakanın basın danışmanı Uğur Alıcı araya girerek soru sorulmasını engellemişti. Daha sonra aynı soruyu tekrar sormak isteyen muhabirlere Bakan Pakdemirli ‘bu yaptığınız gazetecilik değil maskaralık' yanıtını vermişti.