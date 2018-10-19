Bakan Pakdemirli, Fox TV muhabirininin sorusunu beğenmedi: Ivır zıvır işler yapıyorsunuz; bu gazetecilik değil, maskaralık!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ihalesiz et alındığı iddiasını soran Fox TV muhabirini azarladı. Bu önemli iddiayı soran gazetecinin ‘ıvır zıvır işler yaptığını' iddia eden Pakdemirli, “Gazetecilik değil, maskaralık yapıyorsunuz” diyerek muhabiri hedef gösterdi. Pakdemirli, verdiği cevap sırasında etlerin ihalesiz getirildiğini de kabul etmiş oldu. Fox TV, aynı iddiayı geçen günlerde yine Pakdemirli'ye sormak istemiş, bakanın basın müşaviri soruya cevap verilmesini engellemişti. Babasının sözü hatırlatıldı Öte yandan Fox TV sunucularından İlker Karagöz, Bekir Pakdemirli'ye babasının sözleriyle bir gönderme yaptı. Karagöz, bakanın babası olan eski Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli'nin "Siyasette dinlemeye önem vereceksin... Bir de, atamayacağın taşı yerinden kımıldatmayacaksın" sözlerini sosyal medya hesabında paylaştı. Gazeteci Deniz Zeyrek de Bakan Pakdemirli'ye tepki göstererek, "Bakan bey çok hızlı adapte olmuş siyasete.. 1 kuruşluk ihale olsa ne olur? Hukuk devletiysen kuralına göre yapacaksın! Yapılan gazeteciliktir, gazeteciye gösterilen tepki ise geçmişte çok gördüğümüz ve adlarını bile unuttuğumuz acemi siyasetçilerin gösterdiği tepkinin aynısıdır" dedi.