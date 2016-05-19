Türkiye Futbol Federasyonu'na göre Bursasporlu Serdar Aziz, Galatasaray'ın futbolcusu!

Milli Takım Futbol Direktörü Fatih Terim’in açıkladığı EURO 2016 kadrosunu Türkiye Futbol Federasyonu sosyal medya hesabından duyurdu. Ancak açıklanan kadroda Bursaspor kaptanı Serdar Aziz, Galatasaray kadrosunda gösterildi.

Hazırlanan görselde bir hata mı yapıldığı yoksa Serdar Aziz'in, Galatasaray'a transferi ile ilgili resmi girişimler mi olduğu anlaşılamadı.

Bilindiği üzere Serdar Aziz'in yaz transfer döneminde Bursaspor'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Milli futbolcu ile Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ilgileniyor.