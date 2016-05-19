T24 LogoT24 Logo
Spor

Türkiye Futbol Federasyonu'na göre Bursasporlu Serdar Aziz, Galatasaray'ın futbolcusu!

Hazırlanan görselde bir hata mı yapıldığı yoksa Serdar Aziz'in, Galatasaray'a transferi ile ilgili resmi girişimler mi olduğu anlaşılamadı

19 Mayıs 2016 02:32

Milli Takım Futbol Direktörü Fatih Terim’in açıkladığı EURO 2016 kadrosunu Türkiye Futbol Federasyonu sosyal medya hesabından duyurdu. Ancak açıklanan kadroda Bursaspor kaptanı Serdar Aziz, Galatasaray kadrosunda gösterildi.

Hazırlanan görselde bir hata mı yapıldığı yoksa Serdar Aziz'in, Galatasaray'a transferi ile ilgili resmi girişimler mi olduğu anlaşılamadı.

Bilindiği üzere Serdar Aziz'in yaz transfer döneminde Bursaspor'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Milli futbolcu ile Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ilgileniyor.

Serdar Aziz

ETİKETLER

serdar azizmilli takımgalatasaraymilli takım euro 206 kadrosubursaspor

İlgili Haberler

Milli Takım'ın EURO 2016 kadrosu açıklandı

A Milli Takımımız'ın EURO 2016 kadrosu belli oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24