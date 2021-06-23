T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Türkiye Fransızca Çeviri Ödülü, Ebru Erbaş'ın oldu

23 Haziran 2021 08:24

Institut Français (Fransız Kültür Merkezi) tarafından ilk kez verilen "Türkiye Fransızca Çeviri Ödülü", Mahir Güven'in "Grand Frère" adlı romanını "Ağabey" başlığıyla Türkçeye aktaran Ebru Erbaş'ın oldu.

Türkiye Fransızca Çeviri ÖdülüMahir GüvenGrand FrèreAğabeyEbru Erbaş
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24