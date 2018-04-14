"Türkiye, Fransa'ya arka çıkarak o yanlışların bedelini sonraki yıllarda pahalı ödemişti"

Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal, ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği izinle ABD ve müttefikleri Fransa ile İngiltere'nin Suriye'ye düzenlediği hava saldırısını değerlendirdi. Türkiye'nin, "Memnuniyetle karşıladık" diyerek destek verdiği harekât için Ünal, geçmişten örnekler vererek, "Türkiye o yanlışların bedelini sonraki yıllarda pahalı ödemişti" dedi.

Suriye'deki Doğu Guta bölgesindeki Duma'da, geçen cumartesi gecesi gerçekleştiği iddia edilen kimyasal saldırının ardından ABD ve müttefikleri Fransa ile İngiltere, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi. Suriye ve Rusya, ABD Başkanı'nın Türkiye saatiyle 04.00 sıralarında yaptığı açıklamanın ardından başlayan saldırıları 'uluslararası hukukun ihlali' olarak nitelendirdi. Rusya'dan "Saldırıların sonuçsuz kalmayacağı" NATO'dan ise "Harekâtı destekliyoruz" açıklamaları geldi. Türkiye yapılan operasyon için 4 buçuk saat sonra açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Memnuniyetle karşıladık" ifadesi kullanıldı.

TIKLAYIN: Dışişleri Bakanlığı: Operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz

Prof Ünal Türkiye'nin tavrının hatalı olabileceğini kaydederek, "ABD, Fransa ve İngiltere'ye bugün alkış tutan görüntü aklıma, 1956 Süveyş krizinde İngiltere ve Fransa'ya, Cezayir bağımsızlık savaşında da Fransa'ya arka çıkan Türkiye görüntüsünü getirdi. Türkiye o yanlışların bedelini sonraki yıllarda pahalı ödemişti" dedi.