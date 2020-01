Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin 'Yılın Basın Fotoğrafları' yarışmasının jürisi belli oldu

Basın fotoğrafçılığı alanındaki dünyanın en önemli isimleri, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından 1985 yılından bu yana aralıksız olarak düzenlenen Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması için Türkiye’ye geliyor. Yılın Basın Fotoğrafları 2015 Yarışması’nın jüri koltuğunda bu yıl dünyaca ünlü foto muhabirleri ile dünyanın önemli kuruluşlarının fotoğraf editörleri var.

Yarışmanın 30. yılına özel olarak toplanan jüri, fotoğrafları derneğin ATSO ile birlikte düzenleyeceği 1-5 Nisan tarihleri arasında yapılacak Antalya Fotoğraf Günleri’nde değerlendirilecek.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği web sitesi üzerinden başvuruları yapılan Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’nın son katılım tarihi ise 30 Ocak.

İşte Yılın Basın Fotoğrafları 2015 jüri üyeleri:

Reza, National Geographic (İran):

Dünyaca ünlü İranlı National Geographic fotoğrafçısı. 1952’de Tebriz’de doğdu. 2005’te Fransa’nın en yüksek sivil nişanı olan Chevalier de l’Ordre National du Mérite ile ödüllendirildi. Kariyeri sayısız ödül ve nişanla taçlandırılan fotoğrafçı 2009’da Lucie Ödülü’ne layık görüldü. 1991 yılında, Birleşmiş Milletler için Afganistan’da danışman olarak görev yaptı. Cesur tarzıyla ün kazanan Reza, dünyanın en egzotik yerlerini National Geographic için fotoğrafladı. Reza, aynı zamanda Aina adlı kâr amacı gütmeyen organizasyonun kurucusu. Reza’nın fotoğrafları dünyanın en önemli şehirlerinde pek çok kez sergilendi. 2003’te Paris’te bir milyon ziyaretçi tarafından gezilen Crossing Destinies sergisi ise Reza için bir dönüm noktası oldu. 30 yıllık yolculuklarından derlediği War+Peace sergisi 2009’da Normandiya’daki Barış Müzesi’nde, One World, One Tribe, 2006’da National Geographic Müzesi’nde sergilendi. Reza, halen Sicilya’daki Librino varoşu sakinleriyle birlikte Burkino Faso’da büyük bir proje üzerinde çalışıyor.

Cristopher Morris, VII Kurucusu, Foto Muhabiri (ABD):

Fotoğrafları ve projeleri ile dünyanın en önemli ödüllerini pek çok kez alan foto muhabiri. 1958’de Kaliforniya’da doğdu. Savaş fotoğrafçılığına yoğunlaştı ve aralarında Amerika’nın Irak’ı işgali, Kolombiya’daki uyuşturucu savaşı, İran Körfez Savaşı, Afgan savaşları, Somali, Yugoslavya ve Çeçenistan’daki çatışmaların da bulunduğu onlarca belgesel çalışmaya imza attı. Time için George W. Bush’un başkanlığını fotoğrafladı. Meksika ve İtalya devlet başkanlarının da fotoğraflarını çeken Morris, son olarak Beyaz Saray’da Barack Obama’yı görüntüledi. 2006 yılında Steidl ile birlikte My America adlı bir kitap yayımladı. Sanatçının yine Steidl ile beraber hazırladığı bir diğer çalışması 2012 yılında Americans adıyla yayınlanacak.VII Fotoğraf Ajansı’nın kurucu üyesi olan Morris, çalışmaları ile aralarında Robert Capa, Olivier Rebbot, World Press Photo, the Visa d’Or’un da bulunduğu pek çok prestijli ödüle değer görüldü.

Jodi Bieber, Foto Muhabiri (Güney Afrika):

2011 yılında dünyanın en önemli basın fotoğrafçılığı yarışmasında birinci olan Afganistan’da şiddet gören kadın portresi ile tarihi bir kareye imza atan dünyaca ünlü kadın foto muhabiri. Johennesburg'da ticari fotoğraf alanından eğitim aldıktan sonra Güney Afrika’da yayınlanan Star Gazetesi tarafından 1993 yılında eğitim programına alındı. Güney Afrika'da foto muhabiri olarak çalışan Bieber'in ilk profesyonel çalışması seçimler oldu. 1996 kariyeri için dönüm noktası oldu. World Press Photo Masterclass'a seçilen fotoğrafçı NY Times Magazine ve Medicins Sand Frontiers için de özel projeler üretti. 1994 ve 2004 yılları arasında Güney Afrika üzerine yoğunlaştı ve projeler üretti. Bu üretimler sonuçta Köpekler ve Kurtlar; Güney Afrika gibi kitaplara dönüştü.

Gaël Turine, Agence VU Foto Muhabiri (Fransa):

Paris’teki Agence VU’ya üyesi foto muhabiri. Gaël Turine’nin Afganistan’a yaptığı pek çok yolculuktan sonra 2004 yılında Being 20 in Kabul isimli eserini yayınlamıştır. Çocuk kanseri uzmanı Eric Sariban ile gerçekleştirdiği uzun soluklu çalışmalar neticesinde Today is Tomorrow isimli kitabı 2009 yılında Delpire Yayınları’ndan çıktı. Turine, 2005 yılında Voodoo büyü törenleri üzerine başladığı çalışmasının son fotoğraflarını 2010 yılının Ağustos ayında çekti. Voodoo isimli kitabı 2011 yılının Ocak ayında yayımlandı. Photo Poche koleksiyonunda yer alan ve Batı Afrika’da körler için yapılan işbirliğini konu alan Blindly isimli çalışmasının yanı sıra pek çok monografi eserinin yazarı. Turine’in çalışmaları Figaro Magazine, Der Spiegel, The New York Times, Express, De Volkskrant, Time, Libération gibi uluslararası yayınlarda ve Leica World, Photo, Photographers International gibi fotoğraf dergilerinde yayımlandı.

Cedric Gerbehaye, Agence VU Foto Muhabiri (Belçika):

1977 Belçika doğumlu foto muhabiri Agence Vu üyesi. 2002 yılında Gazze’de çektiği fotoğraflarla da uluslararası ödüller alan Gerbehaye, 2008 yılında Afrika üzerine yaptığı Congo in Limbo adlı çalışması ile World Press Photo’da ödül almış, ardından bu çalışmasını kitap haline getirmiştir.

Andrei Polikanov, Russian Reporter Magazine Fotoğraf Direktörü (Rusya):

Rusya’nın en önemli yayın organlarından Russian Reporter Magazine Dergisi’nin fotoğraf direktörü. 1961 yılında Moskova’da doğdu. Ordu Enstitüsü Yabancı Diller Bölümü’nden mezun oldu. 1987 yılında itibaren 6 yıl boyunca farklı ülklerde görev yaptı. 1990’lar başında Andrei, Anthony Suau, Christopher Morris ve Stanley Greene gibi önemli uluslararası fotoğrafçılara ve Stern, The New York Times, Focus, Paris Match gibi yayınlara tercümanlık yaptı.1996-2007 yılları arasında Time Magazine’in Moskova bürosu fotoğraf şefi olarak görev yaptı. 2007’den bu yana Russian Reporter Magazine’in fotoğraf direktörü.

Ruth Eichhorn, Geo Dergisi Fotoğraf Editörü (Almanya):

1994 yılından beri Hamburg merkezli Geo Magazin’in fotoğraf editörlüğünü yapıyor. Uluslararası alanda çalışan foto muhabirleri ile yaptığı çalışmalarla Geo dergisinin fotoğraf anlayışını değiştirdi. 1988-94 tarihleri arasında ise derginin New York ofisinde büro şefliği yaptı.

Marie-Pierre Subtil, 6 Mois Editörü (Fransa):

6 ayda bir yayımlanan dünyanın en önemli basın fotoğrafçılığı dergisi 6 Mois’in editörü. Stazburg’ta bulunan Siyasal Araştırmalar Enstitüsü ve Lille Gazetecilik Okulu mezunu. Gazeteciliğin farklı kollarında çalışmıştıktan sonra Mart 2011 yılından bu yana ise yılda iki kez çıkan 6 Mois Dergisi’nin editörlüğünü yapıyor. Dergi bazen 350 sayfayı bulan, kitap hacmindeki yayın olarak ilgi çekiyor.

Gaia Tripoli, New York Times Fotoğraf Editörü (Fransa):

New York Times Fotoğraf Editörü. 2003 yılında okuldan mezun olduktan sonra Gaia Tripoli, Grazia Neri fotoğraf ajansında çalışmaya başladı. 2007 yılında ise İtalyan magazin dergisi Amica’da fotoğraf editörü oldu. 2011 yılında ise İnternational Herald Tribune’de çalışmak için Paris’e taşındı. Halen International New York Times fotoğraf editörü Tripoli, kitap editörlüğü ve küratör olarak da çalışmalarını sürdürüyor.

Murad Sezer, Reuters Türkiye Fotoğraf Editörü:

Pulitzer’li Türk Foto Muhabiri. İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü’nden 1992 yılında mezun olan Murad Sezer, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik bölümünde yüksek lisans eğitimine devam ediyor. Gazeteciliğe, 1987 yılında Tercüman Gazetesi’nde Spor Servisi'nde foto muhabiri olarak başladı. 1988 - 1997 yılları arasında sırası ile Tercüman, Meydan ve Milliyet gazetelerinde spor fotomuhabirliği yaptı. 1997-2009 yılları arasında Associated Press Haber Ajansı'nın İstanbul bürosunda haber fotomuhabiri olarak çalıştı. Sezer, 2009 Nisan ayında Reuters Haber Ajansı'nda Türkiye fotoğraf editörü olarak göreve geldi. Sezer, meslek hayatını burada sürdürüyor. Sezer, İstanbul, Marmara ve Galatasaray Üniversiteleri’nde davetli olarak katıldığı derslerde haber, savaş ve spor fotoğrafçılığı konulu dersler vermektedir. Ayrıca Kadir Has Üniversitesi Spor İletişim sertifika programında spor fotoğrafçılığı eğitmenliği yapan Sezer, 2012 yılından bu yana da Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin de İstanbul Temsilciliği görevini yürütüyor. Murad Sezer, Nisan 2004'te Irak Felluce'de çektiği fotoğrafla Associated Press'in 2005 yılında "Breaking News Photography" dalında Pulitzer kazanan ekibinde yer aldı. Böylelikle Sezer, Pulitzer kazanan ilk ve tek Türk gazeteci oldu.

Coşkun Aral, Foto Muhabiri - İZ TV Genel Yayın Yönetmeni:

Dünyaca ünlü Türk Foto Muhabiri. 1 Mayıs 1956’da Siirt’te doğdu. Basın fotoğrafçılığı mesleğine 1974 yılında Günaydın ve Gün gazetelerinde başladı. 1976 yılında Ekonomi ve Politika gazetesinde devam etti. 1977 yılı, kanlı 1 Mayıs olaylarında çektiği fotoğraflarla ilk kez Sipa Press Ajansı yoluyla adını dünya basınında duyurdu. Bu olaya ilişkin fotoğraflarıyla Time, Newsweek dergilerinde yer aldı. Bunu izleyen yıllarda Sipa Ajansı’nın Türkiye muhabirliğini üstlendi. Polonya’da ünlü Gdansk Grevi, İran, Irak olaylarına ilişkin çalışmalarıyla uluslararası platformda adını duyurmaya başladı. 1980, 12 Eylül darbesini daha önce yaptığı arşiv çalışmalarıyla ünlü Newsweek, L’Express dergilerinin kapaklarında ve yüzlerce uluslararası dergi sayfalarında yansıttı. 14 Ekim 1980 günü kaçırılan bir uçaktan dünyada ilk kez hava korsanlarıyla bir röportaj gerçekleştirerek, Türk ve dünya basınında adından söz ettirdi. 1980 yılından itibaren sürekli olarak Lübnan, İran, Irak, Afganistan, Kuzey İrlanda, Çad ve Uzakdoğu’da meydana gelen savaşları görüntüledi. Coşkun Aral, Türkiye’nin ilk belgesel kanalı İZ TV’nin genel yayın yönetmenliğini yapıyor.

Rıza Özel, Hürriyet Foto Muhabiri –Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı:

5 Mart 1976'da Antalya'da doğdu. Profesyonel olarak 1993 yılında Hürriyet Gazetesi Antalya Bölge Müdürlüğü'nde spor muhabiri olarak gazeteciliğe adım attı. 1998 yılında Sabah Gazetesi’nde çalışmaya başlayan Özel, aynı yıl Anadolu Ajansı’nda foto muhabiri olarak göreve başladı. Rıza Özel, 2012 yılından bu yana Hürriyet Gazetesi’nde mesleğini sürdürüyor. 2009 yılından bu yana Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nde başkanlık görevini yürütüyor. 1 Kasım 2012’den bu yana Hürriyet Gazetesi’nde çalışıyor. Savaşlardan depremlere, sellerden, uçak kazalarına, uluslararası spor organizasyonlarından, şov dünyasına uzanan geniş yelpazede fotoğraf çeken Rıza Özel’in kareleri Türkiye'deki yayın organlarının yanı sıra dünyanın önemli gazete ve dergilerinde de çok defa yer buldu. Özel, Lübnan ve Somali’de çektiği fotoğraflarla uluslararası ödüllere imza attı.

Pelin Tatli, ANP Fotoğraf Editörü (Hollanda):

Hollanda’nın en büyük ajansı ANP’nin Türk kökenli fotoğraf editorü. 1981 yılında Hollanda'nın Hauge kentinde doğdu. Gazetecilik eğitimi aldığı Hogeschool van Utrecht'ten 2005 yılında mezun oldu. Ortadoğu ve Türkiye üzerine Leiden Universitesi'nde yürüttüğü çalışmayı 2011 yılında tamamladı. Tatlı, 2005 yılından bu yana Hollanda'nın ulusal fotoğraf ajansı ANP'de editör olarak görev yapıyor.