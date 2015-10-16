Türkiye, eşcinsel dostluğunda sondan üçüncü sırada

Uluslararası Gey Lezbiyen Oluşumu’nun 49 Avrupa ülkesi arasında LGBTİ haklarını göz önüne alarak yaptığı sıramada Türkiye 46. Sırada yer aldı. Bu senenin en eşcinsel dostu ülkesi yüzde 89 puanla Malta olurken, onu yüzde 86 puanla İngiltere ve yüzde 82 puanla Belçika takip etti.

G-zone'nun haberine göre, Malta’da henüz İngiltere gibi evlilik eşitliğini yasallaştıran bir kanun yok. Ancak Malta hem LGBT’lere karşı işlenen nefret suçları düzenlemesini, hem de partnerlik kanunlarını pek çok ülkeden daha önce yürürlüğe sokarak bu sıralamada zirveye oturdu.

Uluslararası Gey Lezbiyen Oluşumu’nun (The International Lesbian Gay Association) sıralamasında Türkiye ise sondan üçüncü oldu. Türkiye, Rusya ve Azerbaycan ile birlikte listenin sonunda yer aldı.

Sıralamada LGBT'lerin ifade özgürlüğü, kanun önünde eşit sayılması, ayrımcılığa karşı yasaların bulunması, evlilik/partnerlik yasallığı, nefret söylemi yoğunluğu ve ailelerin yaklaşımı gibi kriterler göz önünde bulunduruluyor.

Türkiye'de LGBT'lerin herhangi bir yasal hakkı bulunmadığı gibi, eşcinsel düşmanlığına karşı herhangi bir caydırıcı düzenleme de bulunmuyor.