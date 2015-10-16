T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Türkiye, eşcinsel dostluğunda sondan üçüncü sırada

Uluslararası Gey Lezbiyen Oluşumu’nun eşcinsel dostluğu listesinde Türkiye 46. sırada yer aldı

16 Ekim 2015 23:35

Uluslararası Gey Lezbiyen Oluşumu’nun 49 Avrupa ülkesi arasında LGBTİ haklarını göz önüne alarak yaptığı sıramada Türkiye 46. Sırada yer aldı. Bu senenin en eşcinsel dostu ülkesi yüzde 89 puanla Malta olurken, onu yüzde 86 puanla İngiltere ve yüzde 82 puanla Belçika takip etti.

G-zone'nun haberine göre, Malta’da henüz İngiltere gibi evlilik eşitliğini yasallaştıran bir kanun yok. Ancak Malta hem LGBT’lere karşı işlenen nefret suçları düzenlemesini, hem de partnerlik kanunlarını pek çok ülkeden daha önce yürürlüğe sokarak bu sıralamada zirveye oturdu.

Uluslararası Gey Lezbiyen Oluşumu’nun (The International Lesbian Gay Association) sıralamasında Türkiye ise sondan üçüncü oldu. Türkiye, Rusya ve Azerbaycan ile birlikte listenin sonunda yer aldı.

Sıralamada LGBT'lerin ifade özgürlüğü, kanun önünde eşit sayılması, ayrımcılığa karşı yasaların bulunması, evlilik/partnerlik yasallığı, nefret söylemi yoğunluğu ve ailelerin yaklaşımı gibi kriterler göz önünde bulunduruluyor.

Türkiye'de LGBT'lerin herhangi bir yasal hakkı bulunmadığı gibi, eşcinsel düşmanlığına karşı herhangi bir caydırıcı düzenleme de bulunmuyor.

 

ETİKETLER

lgbtieşcinseltürkiyerusyaazerbaycanmaltahollandaUluslararası Gey Lezbiyen Oluşumu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24