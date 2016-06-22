Türkiye Ermenileri: Patriğimizi biz seçmek istiyoruz

Türkiye Ermenileri, sekiz yıldır patriklik seçimi yapılmamasına tepki göstererek Patrikhane önüne “Patriğimizi biz seçmek istiyoruz” yazılı siyah çelenk bıraktı.

Patrik II. Mesrob Mutafyan’ın hastalanması üzerine sekiz yıldır patrik seçimi yapılamıyor. Çünkü patrik seçimi için ya patriğin ölmesi ya da istifa etmesi gerekiyor.

Bianet’ten Nilay Vardar’ın haberine göre, Mutafyan’ın hastalanması işleri kördüğüm etti. "Seçim olacak mı olmayacak mı” tartışmalarıyla geçen iki yılın ardından Haziran 2010’dan itibaren İstanbul Valiliği kararıyla Aram Ateşyan Patrik vekilliğine getirildi.

555 yıllık patriklik geleneğinde yer almayan bu "vekillik makamı" Ermeni cemaatinin tepkisini çekti. Ancak başından beri cemaatin patrik seçme talebi karşılık bulmadı.

Son olarak Patrik II. Mesrob Mutafyan’a mahkeme tarafından “iş göremez raporu” verilerek vasi tayin edilmesi cemaatin patrik seçimi talebini daha da yüksek sesle dile getirmesine sebep oldu.

Türkiye Ermenileri adına Kumkapı'daki Ermeni Patrikhanesi’nin karşısında Meryem Ana Kilisesi’nde bir araya gelen grup önce dua etti ardından Patrikhane önüne siyah çelenk bıraktı.

"Uydurulmuş unvanla bizi oyalıyorlar"

Basın açıklamasını okuyan Jaklin Çelik, Türkiye Ermenileri Patriklik makamının 555 yıllık bir geleneği olduğunu, kökleri 3 bin yıl ötesine uzanan kadim bir ulusun bu topraklardaki varlığını ve onurunu temsil ettiğini belirtti.

Çelik, bu makamın Patrik Mesrob ll'nin talihsiz hastalığı dolayısıyla sekiz yıldır boş olduğunu hatırlatarak türlü gerekçelerle yeni patriklerini seçemediklerini ifade etti.

“Daha önce eşi benzeri olmayan 'uydurulmuş' bir unvanla, neye hizmet ettiği, kime karşı sorumlu olduğu belli olmayan bir 'vekalet sistemi' ile bizi oyalıyorlar.

"İnanç özgürlüğümüze müdahale edilmemeli"

"Tüm çabalara rağmen, Patrikliğimizin tüzel kişiliği yıllardır teslim edilmedi. Patriklik yasal statüye, kalıcı bir hukuki zemine sahip olamadı. Geçici uygulamalar, uyduruk kurnazlıklar, 'ben yaptım oldu'larla sürüklenip durduk. Kullanışlı gri alanlar, puslu havalar her zaman birilerinin işine geldi.

"İnanç özgürlüğümüze daha fazla müdahale edilmesini, seçme hakkımızın anlamsız bahanelerle elimizden alınmasını kabul etmiyoruz. Türkiye Ermenileri geleceğinin vekaletini hiç kimseye vermedi, vermeyecek. Patriklik makamını dolduracak kişi kadim geleneklerimize uygun olarak halkoyuyla seçilmelidir.



"Elimizde rapor var ancak devlet sözünü tutmuyor"

Tatyos Bebek, hükümetin sözünü tutarak seçimin önünü açmasını talep etti.

“Patrikliğin seçilememesinin sorumlusu hem devlet hem de Aram Ateşyan. Geçen sene Başbakan Ahmet Davutoğlu azınlık temsilcileriyle yaptığı toplantıda bize patriklik seçimiyle ilgili bir sıkıntı yok, Mutafyan ile ilgili iş göremez raporu alın, sonra seçim yapılır’ diye söz verdi.

"Biz de mahkemeden iş göremez raporu aldık, patriğin akli melekelerinin yönetim için yeterli olmadığı tespit edildi. Ancak buna rağmen devlet verdiği sözü tutmadı. Patriklik makamı şu anda boş. Çünkü bizim geleneğimizde patrik vekili diye bir makam yok. Bunu devlet kendi yarattı ve bir günde vekil seçti, daha doğrusu atadı. Biz kendi patriğimizi seçmek istiyoruz. Devletin de verdiği sözü tutmasını istiyoruz."