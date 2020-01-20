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Bilim / Teknoloji

Türkiye, en çok uygulama indirilen ülkeler listesinde

3 ülke dışında Android işletim sistemine sahip cihazlardan daha fazla uygulama indirildi

20 Ocak 2020 09:33

Başta sosyal medya uygulamaları olmak üzere, oyunlar ve günlük yaşantımızı kolaylaştıracak onbinlerce uygulama bulunuyor ve her yıl global anlamda milyarlarca uygulama indiriliyor. 2019’un en çok uygulama indiren ülkeleri listesi belli oldu. Türkiye listede ilk 10’da yer aldı.

Sensor Tower 2019’un en çok uygulama indiren ülkelerini açıkladı. Listenin ilk sırasında Hindistan yer alırken, Türkiye listeye 7. sıradan giriş yaptı.

Tekno Safari'nin haberine göre listede ülkeler için tek tek uygulama sayıları yer almazken veriler raporda grafik olarak paylaşıldı.

2019’da Dünyanın en çok uygulama indirilen ülkeleri

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Listede dikkat çekici bir detay, ABD'nin iOS cihaz kullanımı oldu. Listenin ikinci sırasında yer alan ABD’de uygulamaların yarısından fazlası AppStore’dan indirildi. Bu oranın yüksek olduğu diğer ülkeler Japonya ve Birleşik Krallık oldu. Listede yer alan diğer tüm ülkelerde Android işletim sistemine sahip cihazlardan uygulama indirildiği görülüyor.

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