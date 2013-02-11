Türkiye en çok estetik operasyon yapılan 20 ülke arasında

Uluslararası Estetik Plastik Cerrahlar Derneği'nce (ISAPS) yapılan ve sonuçları ilk olarak yurt dışında Economist dergisinden yayımlanan araştırma, Türkiye'nin dünyada en çok estetik operasyon yapılan 20 ülkeden biri olduğunu ortaya koydu.

ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery) üyesi ve eğitim profesörlerinden Prof. Dr. Onur Erol, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'nin plastik cerrahi alanında en başarılı ve tercih edilen ülkeler arasında yer aldığını belirtti.

Araştırmanın, dünya çapında 20 bin estetik cerrahın operasyon kayıtlarının kullanılarak yapıldığını ifade eden Erol, sonuçların ilk olarak Economist (İngiltere edisyonu) dergisinde yayımlandığını bildirdi. 2011 yılında dünya çapında yaklaşık 15 milyon kişinin estetik operasyon geçirdiğini bildiren Erol'un verdiği bilgiye göre, birinciliği Güney Kore'nin aldığı listede Güney Kore'yi Yunanistan ve İtalya takip etti. Türkiye ise 270 bin operasyonla 19. sırada yer aldı.





-Botoks ilk sırada-





Sonuçlara göre, dünya çapında yapılan estetik operasyonların oranı 2010'a göre yüzde 4 artarken, en sık yapılan uygulama 2011 yılında toplam 3 milyon kez uygulanmasıyla botoks oldu. Prof. Dr. Erol, 20-25 sene önce Türkiye'den ameliyat olmak için yurt dışına gidildiğini, günümüzde iyi yetişmiş hekimler, son teknoloji cihazlarla çalışan şık klinikler ve hasta memnuniyetini artıran bakım kalitesiyle durumun tersine döndüğünü anlattı.

Çok sayıda turistin yurt dışından tedavi olmak için Türkiye'ye geldiğine işaret eden Erol, şunları kaydetti:

''Avrupa'dan, Ortadoğu, Arap ülkelerinden, İran ve Azerbaycan'dan hastalar Türkiye'ye estetik operasyon yaptırmak için geliyor. Hastalar memleketlerine dönüp iyileştikçe yapılan başarılı operasyonlar yeni hastaların da yurdumuza gelmesini sağlıyor. Türkiye'de en çok yapılan uygulamalar, ameliyatsız estetikte botoks, cerrahi operasyonlarda ise vaser liposelection (bölgesel incelme) ve burun ameliyatıdır. Dolguların kullanım alanları da giderek artıyor. Erkek estetiğinde saç ekimi giderek yaygınlaşıyor.

Türkiye'nin 19. sırada yer alması, bedenimizi beğenmeyişimizden değil, hayatımızı daha güzel, genç, bakımlı sürdürmek için kendimize yatırım yapmamızdan kaynaklanıyor. Türk hastanın en büyük beklentisi ise doğal görünen, vücudun diğer kısımlarıyla uyumlu görünen estetik. Bu çerçevede, burun ameliyatı, doku kokteyli ile cilt gençleştirme, Vaser Liposelection, Thermage ile ameliyatsız cilt germe ve Fraxel ile yara-yanık izi tedavisi Türkiye'de en sık tercih edilen uygulamalar arasında yer alıyor.''