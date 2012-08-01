Estetik ameliyattan sonra tanınmaz hâle geldi

Estetik ameliyatlara bağımlı 27 yaşındaki İngiliz model Laura Summers dudağına silikon taktırdığı günün ertesinde tanınmaz hâlde uyandı.

Estetik ameliyatlara 60 bin sterlin harcayan Summers, "Aynaya baktığımda çığlık attım. Tek gördüğüm bana bakan bir canavardı" dedi.

Posta gazetesinde yer alan habere göre, dudakları normal ölçülerinin dört katı büyüklüğüne ulaşan Laura'nın dudağına yaptırdığı enjeksiyon 200 sterlinlik tuttu.

"İnsanların hayatlarıyla oynuyorlar" diyen Laura, okul yıllarında kendisiyle dalga geçildiği için ilk kez 20 yaşında bıçak altına yatmış. Şimdiyse bir daha sağlığını riske atmayacağını söylüyor.

Londra'da bir fuarda modellik yaparken, fuar alanına stand kuran ve daha dolgun dudaklar için uygun fiyata enjeksiyon yapan bir firmanın bu 'cazip' teklifini değerlendiren Laura, enjeksiyondan sonra önce dudakları, ardından da yüzü uyuşunca bunun normal bir belirti olduğunu düşünmüş. Ertesi sabah uyandığında ise bu görüntüyle karşılaşmış.

Enjeksiyonu yapan firmaya telefon açtığında ise 'Olur böyle şeyler' cevabıyla karşılaşmış. Laura'nın dudakları, olayın üzerinden 20 ay geçmesine rağmen hala normal ölçülerine dönmemiş. "Hayatımla Rus ruleti oynadım" diyen Laura, artık sağlığının her şeyden önemli olduğunun farkında olduğunu dile getirdi.