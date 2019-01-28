Türkiye Eczacı İşverenleri Sendikası: Biz de kime inanacağımıza şaşırdık

Bazı ilaçların eczanelerde bulunamadığına ilişkin şikâyetler gün geçtikçe artıyor. Antiviral ilaçlar, ülser ilaçları, mide ilaçları, çocuk antibiyotikleri, B12 vitamini gibi pek çok ilaç bulunamıyor. Yeni ilaç kuru tarifesinin 15 Şubat’ta belirleneceğine, ilaçların zamdan önce piyasaya sürülmediğine dikkat çekiliyor. Türkiye Eczacı İşverenleri Sendikası Başkanı Nurten Saydan, “Firma yollamıyor, ‘depolarda var’ diyor. Depolar ‘bizde yok’ diyor. Biz de hangisine inanacağımızı şaşırdık. Her gün olmayan ilaç listesine en az 10 çeşit ilaç ekleniyor” dedi.

TIKLAYIN - "İlaç firmaları zam bekliyor, ilaçları piyasaya sürmüyor"

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, hastanelerin iller arasında ilaç alışverişi yapabildiğine ancak iki farklı ildeki eczanelerin birbiri ile ilaç alışverişi yapmasının yasak olduğuna dikkat çeken Saydan, “Bu sorunu bakanlığa ilettik, umarız çözecekler” dedi.

Antiviral ilaçların, ülseratif kolit ilaçlarının, mide ilaçlarının, çocuk antibiyotiklerinin, B12 vitaminlerinin bulunamadığı yönündeki açıklamanın ardından Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, TEİS’e yazı yazdı. Bakanlık, TEİS’ten piyasada bulunmayan ilaçların adlarını ve barkod numaralarını talep etti. TEİS’ten bakanlığa verilen yanıtta bulanamayan ilaçların listesi gönderildi. Ancak yazıda farklı illerdeki eczanelerin birbirleri ile ilaç alışverişi yapmasının engellendiği belirtildi.

"İl dışı takas açılmalı"

Devlet hastanelerinin iller arasında ilaç ve tıbbi malzeme alışveriş yapabildiklerine, eczacılar hakkındaki kanunun da buna izin verdiğini belirten Saydan, “Ancak il dışı takası yasaklandı. Ben Kırıkkale’deki eczacı arkadaşımdan ilaç alamıyorum. Eğer il dışı takası açılacak olursa tedarik sıkıntısını daha kolay gideririz. Bakanlığa bunu bildirdik, inşallah tedbir alınacaktır” dedi.

Saydan, yeni bedellerin 19 Şubat’ta yürürlüğe gireceğine dikkat çekti ve “21 Şubat sabahı bulunamayan ilaçların piyasaya verildiğini görünce şaşıracağız” dedi.