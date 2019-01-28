"İlaç firmaları zam bekliyor, ilaçları piyasaya sürmüyor"

Eczacılar, kuduz aşısı, şeker ilacı, tansiyon ilacı, kalp ilacı gibi hayati önem arz eden birçok ilacın bulunmamasıyla ilgili ilaç firmalarını suçluyor. İlaç firmalarının şubat ayında yapılacak kur zammını beklediği belirtiliyor. Eczacılar, ilaç depolarından ilaç istediklerinde firmaların kendilerine, "Bu ilaçlar bulunmuyor" dediklerini anlatıyor.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre eczacılar bazı ilaçların ise yaklaşık 1 yıldır piyasada olmadığını söylüyor. İlaç firmalarının şubat ayında bekledikleri zamla birçok ilacı piyasaya sürmesi beklenirken bir eczacı, var olan birçok ilacın da yetersiz olduğunu söyleyerek, “Gerekli çoğu ilaç yeterli miktarda ne yazık ki piyasada bulunmuyor" diyor.

Kuduz aşısı, şeker ilacı, tansiyon ilacı, kalp ilacı gibi en az 140 çeşit ilacın şu an piyasalarda bulunmadığı tahmin ediliyor. Bu ilaçların bulunmamasının sebebinin şubat ayında beklenen zam olduğu söyleniyor. 2018 yılında Euro kuru 2,69 seviyesindeyken firmalar 2019 yılı için açıklanacak Euro kurunu bekliyor. Euro kurunda firmalar anlaşırsa söz konusu ilaçların çoğunun piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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