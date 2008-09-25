Türkiye düelloya kilitlendi

Türkiye, CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat arasında bugün 14.30'ta Meclis'te yapılacak tartışmaya kilitlendi. Uğur Dündar'ın yöneteceği tartışma öncesi, TBMM Başkanı Köksal Toptan saat 14.00'te taraflarla bir araya gelecek. Fırat-Kılıçdaroğlu randevusu Meclis Basın Bürosu'nda gerçekleşecek



Meclis Başkanı Toptan durumdan rahatsız. Toptan tarafları tartışmadan vazgeçirmeye çalışırken, "Sorununuzu yargıda çözün, Meclis'te değil" dedi, Kılıçdaroğlu ve Fırat'ı yarınki büyük randevudan önce toplantıya çağırdı.



Ancak Meclis'te tüm gün bugünkü tartışma için hazırlık yapıldı, milletvekillerinin gündeminde de yarınki düello var.



Günlerdir süren suçlamalar, zaman zaman sertleşen üslup, ardından CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Canlı yayında tartışalım" talebine, AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat'ın verdiği, "Olur" yanıtı...



İki siyasetçi, kozlarını bugün saat 14.30'ta Meclis'te paylaşacak.



Adeta hesaplaşmaya dönen randevunun adresi Meclis olunca devreye Meclis Başkanı Köksal Toptan girdi. Her fırsatta üsluptan rahatsız olduğunu söyleyen Meclis Başkanı, ilk mesajını Denizli'den gönderdi ve "Birbirlerini doğramaya çalışıyorlar" dedi.



Toptan rahatsız oldu, ancak taraflar geri adım atmadı. Meclis Başkanı bunun üzerine son bir hamle yaptı, iki siyasetçiyi tartışmadan yarım saat önce toplantıya çağırdı.



Toptan, Kılıçdaroğlu ve Fırat'ın bir kez de yüzlerine, "Bu tartışma yarar getirmez" diyecek, vazgeçmelerini isteyecek. Engelleyemezse üslup konusunda uyarıda bulunacak.



Hem Kılıçdaroğlu hem de Dengir Mir Mehmet Fırat hazırlığını ikinci ihtimale göre yaptı. İki taraf da gün boyu büyük tartışmaya hazırlandı.



Fırat AKP Genel Merkezi'nde çalışmalarını sürdürdü. Kılıçdaroğlu ise tercihini Meclis'ten yana kullandı, makam odasında son hazırlıklarını yaptı.



Taraflar çalışma ofislerine kapanmışken, dışarıda milletvekillerinin gündemi de Fırat-Kılıçdaroğlu randevusuydu.



CHP Muğla Milletvekili Gürol Ergin, "Fırat bayağı yürekliymiş, çünkü Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkmak zor. Fırat'ın son anda gelmeyeceğini düşünüyorum" dedi.



AKP Ardahan Milletvekili Saffet Kaya ise, "Kim haklı kim haksız olduğuna bakmadan kamu vicdanı rahatlatılmalı" diye konuştu.



Sadece taraflar değil Meclis de tartışmaya hazırlandı.



Fırat-Kılıçdaroğlu randevusu Meclis Basın Bürosu'nda gerçekleşecek. Türkiye'ye canlı yayınlar Basın Bürosu'ndan yapılacak. Ama salonda 40 sandalye bulunduğu için, yoğun katılım sonrasında nasıl sığılacağı merak konusu.



Tartışmayı isteyen her kanal canlı yayınlayabilecek. Muhabirler de soru sormamak kaydı ile tartışmaya tanıklık edebilecek.

