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Dünya

Türkiye, Der Spiegel muhabirini 'IŞİD'e katılacak' diye sınır dışı etti!

Türkiye, Almanya Büyükelçiliği'nin protesto mesajına rağmen, Der Spiegel'in foto muhabiri Andy Spyra'nın ülkeye girişini engelledi

06 Nisan 2015 14:32

Almanya'nın ünlü haber dergisi Der Spiegel'in foto muhabiri Andy Spyra'nın 28 Mart'ta Türkiye'ye geldiği ve Atatürk Havalimanı'ndan geri çevrilerek sınır dışı edildiği ortaya çıktı.

Der Spiegel'in son sayısında yer alan habere göre Spyra, 28 Mart tarihinde Türkiye'ye girmek istediği halde "IŞİD"ci olduğu iddiaları dolayısıyla sınır dışı edilerek Almanya'ya geri gönderildi. Der Spiegel'de yaşadıklarını 'Bir sınır dışının protokolü' başlığı altında kaleme alan Spyra, Türkiye'ye çok defa gidip gelmesine rağmen ilk defa kapıdan geri gönderildiğini belirtti.

Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra gözaltına alındığını ve üzerinin arandığını anlatan Alman gazeteci, Almanya Büyükelçiliği'nin açıklamasına rağmen Türk yetkililerin ikna olmadığını aktardı.

'Ermeni soykırımı'yla ilgili haber yapmak için Türkiye'ye geldiğini aktaran Spyra, daha önce de bu konuda haber yaptığı için Türk makamlarınca tepki çekmiş olabileceğini dile getirdi.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bir geceyi sınır dışı edilenlerin olduğu bölümde geçiren Alman gazeteci, aynı gece Almanya Büyükelçiliği'nin Türk makamlarına protesto yollamasının da bir işe yaramadığını belirtti.

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