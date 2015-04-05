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IŞİD'e katılmak için Suriye’ye geçmek isteyen 20 kişi Kilis'te yakalandı

Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinden duyurdu

05 Nisan 2015 16:17

Genelkurmay Başkanlığı, Kilis Elbeyli ilçesi Aşağıbeylerbeyi köyünde ihbar üzerine icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında, bir minibüs içerisinde IŞİD terör örgütüne katılmak amacıyla Suriye’ye geçmek isteyen, toplam 20 kişi yakalandığını bildirdi.

Ayrıca Türkiye-Suriye hududunda Alman uyruklu bir vatandaşın yakalandığını, Akçakale hudutlarında ise 2 şahıs ve yanlarında getirdikleri çanta içerisinde 5 adet tabanca ve 8 adet boş şarjör ele geçirildiği ifade edildi.

TSK’nın internet sitesinden yapılan açıklaya göre; dün (04 Nisan) yaşanan 3 ayrı olayla ilgili şu bilgi verildi: "Türkiye-Suriye hududunda, 1’inci Hudut Alayı (Gaziantep) Ermiş Hudut Karakolu sorumluluk sahasında, Hudut Devriye Timi (HDT) tarafından, sivil bir aracın 2’nci hat yolundan 1’inci hat yoluna intikal halinde olduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen bu durum üzerine, HDT tarafından yapılan “DUR” ikazı neticesinde, söz konusu araç yakalanmış, araç içerisinde Almanya vatandaşı bir şahıs yakalanmıştır. Yapılan arama neticesinde, araç içerisinde bir adet fotoğraf makinası, bir adet GPS ve bir adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Yakalanan şahıs ve ele geçirilen malzemeler Doğanpınar İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilmiştir.

Türkiye-Suriye hududunda, 3’üncü Hudut Alayı (Şanlıurfa) Gültepe Hudut Karakolu sorumluluk sahasında, Hudut Devriye Timi (HDT) tarafından, Suriye’den Türkiye’ye doğru iki şahsın yasadışı giriş yaptığı tespit edilmiştir. Tespit edilen bu durum üzerine, HDT bölgeye intikal etmiş ve şahıslara “DUR” ikazında bulunmuştur. İkaza uyan iki şahıs ve yanlarında getirdikleri çanta içerisinde beş adet tabanca ve sekiz adet boş şarjör ele geçirilmiştir. Ele geçirilen şahıslar ve silahlar Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edilmiştir.

Kilis / Elbeyli İlçesi Aşağıbeylerbeyi Köyünde ihbar üzerine icra edilen Yol Emniyet ve Kontrol Devriyesi esnasında, bir minibüs içerisinde DEAŞ Terör Örgütüne katılmak amacıyla Suriye’ye geçmek isteyen, toplam 20 kişi yakalanmıştır."

Üç olayla ilgili adli tahkikat yapıldığı vurgulandı

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