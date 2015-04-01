IŞİD Şam’da mülteci kampına girdi



Filistin Kurtuluş Örgütü yöneticilerinden Şam'daki Filistin yönetimi büyükelçisi Enver Abdülhadi IŞİD'in kampa çarşamba sabah saatlerinde saldırdığını söyledi. Görgü tanıkları kampın içinde çatışmalar yaşandığını belirtti.

Yarmuk mülteci kampında halihazırda 18 bin mültecinin kaldığı belirtiliyor.

Mülteci kampı 2013 yılının temmuz ayından beri bir yıl boyunca Suriye ordusu tarafından kuşatılmıştı. Kuşatma sırasında gıda ve ilaç yetersizliği nedeniyle çok sayıda insan hayatını kaybetti. Bir süredir kampın çevresinde hükümet birlikleriyle Nusra Cephesi arasında çatışmalar söz konusuydu.