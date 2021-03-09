Türkiye'den sadece bir üniversitenin ilk 500'e girebildiği, üniversitelerin başarı sıralaması yayımlandı

Quacquarelli Symonds, dünya genelindeki üniversitelerin başarı sıralamalarını yayımladı. Türkiye’den ilk 500’e girebilen tek üniversite Koç Üniversitesi oldu.

Türkiye'den hiçbir devlet üniversitesinin ilk 500’e girememesi dikkat çekerken, 465’inci sıralamada olan Koç’u, Sabancı Üniversitesi 521-530’uncu olarak takip etti.

Koç ve Sabancı'dan sonra ilk bine yer alan üniversiteler ve sıralama aralığı şöyle:

-Bilkent Üniversitesi: 551-560

-Orta Doğu Teknik Üniversitesi: 601-650

-Boğaziçi Üniversitesi: 651-700

-İstanbul Teknik Üniversitesi: 751-800

-Ankara Üniversitesi: 801-1000

-Hacettepe Üniversitesi: 801-1000

-İstanbul Üniversitesi: 801-1000

Sıralamaya giren fakat ilk binde yer alamayan üniversiteler ise şu şekilde:

-Dokuz Eylül Üniversitesi

-Ege Üniversitesi

-Gazi Üniversitesi

-İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

-Yıldız Teknik Üniversitesi