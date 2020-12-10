Adalet Atlası konuşmalarında yeni bölüm yayında: Türkiye’den hangi sanat çalışmaları seyircisinde güçlü yüzleşmeler yaratabildi?

Anadolu Kültür’ün hazırladığı Adalet Atlası podcast serisinin 9. bölümünde psikososyal çalışmalar ve film sosyolojisi alanında çalışan Umut Tümay Arslan ve estetik teori çalışan Nora Tataryan konuk oldu. Bölümde, yüzleşmeye dair yapılan film ve güncel sanat örneklerinden yola çıkarak inkâr rejiminin hem bu alanda üretilen sanat ürünlerini hem tüketiciyi nasıl etkilediği konuşuldu. Podcast yayınında birçok suru gibi "Türkiye’den hangi sanat çalışmaları seyircisinde güçlü yüzleşmeler yaratabildi?" sorusuna da yanıt arandı.

Bölümde, yerleştirme sanatçının önde gelen isimlerinden Sarkis’in 2015 Venedik Bienali’nde gösterilen Respiro çalışmasıyla Alain Resnais tarafından yönetilen ve Auschwitz Toplama Kampı’nda olanları konu alan 1955 yapımı Gece ve Sis belgeseli ele alındı.

Sanatın imkânlarını sorgulayan konuklar Arslan ve Tataryan’la yanıtı aranan sorular şöyle:

"Türkiye’den hangi sanat çalışmaları seyircisinde güçlü yüzleşmeler yaratabildi?

Felaketler temsil edilebilir mi?

Temsilin şiddeti ne demek?

İmgenin dönemselliğini hangi dinamikler belirliyor?

Alain Resnais’nin Gece ve Sis belgeselinin gücü nerede yatıyor?

Sansürün eleştiriye etkisi ne?

Tüketici, kendi inkârını sanat ürünlerine nasıl yansıtıyor?"

Adalet Atlası nedir?

Anadolu Kültür’ün hazırladığı bu seri, güncel hak ihlallerinden yola çıkan, ancak adaleti hukukla sınırlamayan 15 bölümden oluşuyor. Bölümlerde, müzikten adli tıbba, yapay zekâdan sinemaya pek çok alanın adaletle kesişim noktaları konuşuluyor. Her bir bölümde akademiden sanata farklı disiplinden iki veya üç konuk, moderasyonun sorularını yanıtlarken sohbet ediyor.

Adalet Atlası sohbetlerinde, adaletsizlik çıkmazları üzerine kurulu tragedyaların günümüzdeki anlamına, insanın adil olanın ne olduğuna nasıl karar verdiğine, Orta Çağ'da yargılanan çekirgelere, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi gözde yazarların yazmadıklarıyla adalet anlayışımızı nasıl şekillendirdiğine ve daha pek çok konuya değiniliyor. Bugüne, geçmiş ve gelecek ile birlikte bakmaya çalışan bölümlerde adaletsizliklerle biçimlenen bugünden yarına nasıl bir adalet bırakılacağı sorgulanıyor.

Her Perşembe, Adalet Atlası’nın yeni bir bölümü podcast mecralarında yayına giriyor. Spotify ve Apple Podcasts gibi platformların yanı sıra dinleyiciler, Anadolu Kültür'ün internet sitesinden ve Adalet Atlası'nın sosyal medya hesaplarından içeriğe ulaşabilir. Konulara dair daha fazlasına erişmek isteyen dinleyiciler için, konukların konuya dair önerdiği filmler ve okumalar sosyal medya hesaplarından ayrıca (Twitter, Facebook, Instagram) paylaşılıyor.