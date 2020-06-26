Türkiye'den Filistin'e 5 milyon dolar nakdi hibe

Resmî Gazete'de yayımlanan kararla Türkiye, yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) mücadele için Filistin Devleti'ne 5 milyon dolar hibe edecek.

Ankara'da 11 Haziran'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Filistin Devleti'ne Covid-19 Salgını Sebebiyle Destek Olunması Amacıyla 5.000.000 ABD Doları Tutarında Nakdi Hibe Verilmesine İlişkin Anlaşma'nın yürürlüğe girmesi hakkında karar, Resmi Gazete'de yer aldı.



Buna göre, hibe anlaşması kapsamında Filistin Devleti hükümetine, 5 milyon ABD doları tutarında nakdi hibe katkısı yapılacak.



