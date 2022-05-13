Türkiye'deki son şah kartallardan bir çifti gözlemlendi

Türkiye'de 50 ila 80 çift arasında kaldığını düşünülen şah kartal çifti gözlendi.

Türkiye'de nesli tehlike altında bulunan kuşlardan şah kartal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Şah Kartal Tür Eylem Planı” kapsamında izleniyor. Doğu Avrupa, Türkiye, Rusya ve Kazakistan'da üreyen şah kartalın Türkiye'deki popülasyonunun 50-80 çift olduğu tahmin ediliyor. Şah kartal ayrıca Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından "hassas" olarak nitelendirilen "kırmızı" listede bulunuyor.

Türkiye, türün korunmasında özel bir yere sahip bulunuyor. Bu nedenle hazırlanan koruma eylem planları kapsamında türle ilgili veri toplamak üzere izleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Türün yaşadığı belirlenen Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerde 2017, 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında tespit edilen yuvalar ile olabilecek yeni yuvalarda şah kartal için izleme çalışması kapsamında, 11. Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü ile Çorum DKMP Şube Müdürlüğü teknik elemanlarınca gözlemler devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında üreme ve yuva kurma dönemi izlemesi tamamlandı. Yavru büyütme izlemesi ise haziran ayında planlandı. Gözlemlerde uzun yıllar yuva görülmeyen bölgede yuva yapmış çift izlemesi de yapıldı. (İHA)