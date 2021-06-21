Türkiye'deki Sinovac aşısı denekleri: Altı ay geçmesine rağmen yeni aşı tanımlanmıyor, unutulduk, yalnız kaldık!

Türkiye'de 2021'in başında yürütülen Çin menşeli Sinovac aşısının Faz-3 çalışmasının denekleri, aradan 6 ay geçmemesine rağmen aşı olamadıklarını belirterek, "Koruyuculuğunun süresi ve varyantlara karşı etkinliği tartışmalı bir aşıyla yalnız kaldık" dedi.

Türkiye'de Koronavirüs'e karşı aşılama devam ederken, senenin başında Çin'in Sinovac aşısında denek olarak rol alan bir grup, "unutulduklarını" söyleyerek hâlâ aşı olamamalarına tepki gösterdi.

Twitter'da Faz-3 çalışmalarına katılan bir grup adına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya talep ve şikâyetlerini ileten Zeynep Kazan Ayral, şunları kaydetti:

"Sayın Bakan, Biz Türkiye’nin Sinovac aşısı Faz-3 çalışmalarında denek olarak rol almış olan bir grup arkadaşız. Aşılanmamız üzerinden 6 aydan fazla zaman geçti. Denek olduğumuzda bize "sıranız geldiğinde siz de herkes gibi normal prosedürde aşılanacaksınız” dendi ancak çoktan sıramız gelmesine rağmen aşılanamıyoruz.

Hem endişeliyiz hem de kendimizi riske atıp denek olmuş olduğumuz halde böylesi bir ihmale maruz bırakıldığımız için üzgünüz. Özellikle '4.dalga' endişesinin yükseldiği bu günlerde üzerinden 6 ay geçmiş olan, koruyuculuğunun süresi ve varyantlara karşı etkinliği tartışmalı bir aşıyla yalnız kaldık.

Bizimle benzer durumda olan 10.000 kişi civarında bir kitle olduğunu tahmin ediyoruz; günde 1.5 milyon aşının yapılabildiği bir ortamda bizim unutulmuş olmamızı dikkatinize sunmayı ve aşılanmamız için bir düzenleme yapılmasını istiyoruz. Desteğiniz için teşekkür ederiz."