Türkiye'deki sinagoglar Koronavirüs nedeniyle kapanıyor

Türkiye Hahambaşılığı, Koronavirüs nedeniyle 18 Mart Çarşamba gününden itibaren üç sinagog dışındaki tüm ibadethanelerde faaliyetlerin durdurulacağını açıkladı.

Türkiye Hahambaşılığı, 18 Mart Çarşamba gününden itibaren Ortaköy, Şişli ve Caddebostan dışında Türkiye’deki tüm sinangogların faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi.

Hahambaşılığı, 60 yaş üzerindeki kişilerin de sinagoglara gelmemelerini istedi. Hahambaşılık’tan yapılan açıklamada, "Şimdilik açık olan 3 sinagogomuzda tefilalar, yahidlerimizin mecburi dini ihtiyaçlarını minimum seviyede karşılamak üzere, ilgili sinagog yönetimleri tarafından yalnızca bir minyan olarak düzenlenecektir" denildi.