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Koronavirüs

Türkiye'deki plazma tedavisi uygulanan ilk hasta, normal servise alınacak

22 Nisan 2020 19:35

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisinde plazma nakli yapılan ilk hasta Abidin Aybar (56), iyileşmeye başladı. Yoğun bakımda tedavisi süren Aybar'ın, önümüzdeki günlerde normal servise alınacağı belirtildi.

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