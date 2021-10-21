Türkiye’deki faaliyetlerini durduran PayPal, Pinterest'i satın almak için 45 milyar dolar teklif etti

Türkiye’deki faaliyetleri 5 yıl önce durduran dijital ödeme şirketi PayPal, popüler sosyal medya uygulamalarından Pinterest'i almak için 45 milyar dolar teklif etti.

Venmo, Xoom, Zettle, Honey gibi çeşitli sektörlerden şirketi bünyesinde bulunduran dijital ödeme şirketi PayPal, popüler sosyal medya uygulaması Pinterest’i satın almak için kolları sıvadı. Reuters’in haberine göre PayPal, Pinterest’e 45 milyar dolar teklif etti.

Pinterest’i satın almanın PayPal’a e-ticaret büyümesinde daha fazlasını yakalamasına ve reklam geliri yoluyla gelirini çeşitlendirmesine olanak sağlayacağı konuşulurken; iki şirket yetkilileri de satın alma teklifiyle ilgili açıklama yapmadı. Satın alma söylentileriyle birlikte Pinterest hisseleri 62.60 doların üzerini gördü.

ABD merkezli, dijital ödeme şirketi PayPal, lisans başvurusunun reddedilmesi üzerine 2016’da Türkiye’deki faaliyetlerini durdurdu.