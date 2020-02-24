Türkiye’de yılda ortalama 23 bin 700 kız çocuğu doğum yapıyor

Türkiye’de yılda ortalama 23 bin 700 kız çocuğu anne oluyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre ayda ortalama 650 çocuk cinsel istismar vakası ile adli tıp kurumuna sevk ediliyor. Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme (YÖRET) Vakfı, “Çocuğa karşı şiddet savunulamaz, kabul edilemez, her ortamda, her türlü önlenebilir” düşüncesiyle “Şiddetsiz Toplum İçin Rüzgârgülü” kampanyasını başlattı. Üç ay sürecek kampanya doğrultusunda çocuklar, rüzgârgülü yapımı etkinliği ile şiddet hakkında bilgilendirilecek.

Kampanyanın tanıtım toplantısında konuşan vakıf başkanı Sibel Erenel, son yıllarda şiddet olaylarının giderek arttığına dikkat çekerek şunları söyledi:

Cuhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre “YÖRET olarak ‘Şiddetsiz Toplum Kampanyası’nı yapmamızın nedeni de toplumda farkındalık ve duyarlılık oluşturmak, tehlikeleri ortaya koymak, çocukları korumak. Böylece çocukların zarar görmemeleri için ortam oluşturarak şiddet ve istismar yolu ile fiziken ve ruhen zarar görmelerini engellemek istiyoruz. Bu amaçla bir pilot eğitim gerçekleştirdik. Alanda çalışan 24 uzmanın katıldığı bu eğitimde çocuk hakları, ihmal ve istismar, öfke kontrolü, şiddetle baş etme konularını ele aldık. Bu uzmanlar, anne babalara ve halka yönelik eğitimler vermeye başladılar. Bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve MEB ile işbirliği kurma yolunda ilerliyoruz. Hedefimiz bu eğitimleri ülke geneline yayarak daha çok yetişkinin bilinçlenmesini sağlamak.”

200 milyon sünnetli kadın

Her üç kadından biri çoğunlukla eşi tarafından fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalıyor. Kadınlardan sadece yüzde 52’si cinsel ilişki, kontraseptif (doğum kontrol ilacı) kullanımı ve sağlık bakımından kişisel kararlarını verebiliyor. Dünyada yaklaşık 750 milyon kız çocuğu 18 yaşından önce evlendirilmiş; 200 milyon kız çocuğuna kadın sünneti yapılmış. insan ticareti mağdurlarının yüzde 71’i kadın ve kız çocuğu ve dörtte üçü cinsel istismara uğruyor.

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