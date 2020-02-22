AKP'den 'erken yaşta evlilik' hamlesi: Tepki çekmemek için kanunda yaş farkının düşürülmesi planlanıyor

İnfaz paketi üzerinde son değerlendirmeleri yapan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onay vermesi durumunda yasa teklifini vermeye hazırlanan AKP, karşılıksız çek suçlarını da teklif kapsamına almayı planlıyor. AKP, kamuoyunun sert tepki gösterdiği 'erken yaşta evlilik' düzenlemesini de pakete koymak istiyor. Muhalefetin desteğinin almak isteyen AKP eşler arasındaki yaş farkının 5’e düşürülmesi seçeneğini de değerlendiriyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın kulis haberine göre pakete hapis cezasının getirilmesi nedeniyle mağduriyetlerin yaşandığı karşılıksız çek suçlarıyla ilgili düzenlemenin de konulması üzerinde duruluyor. Adalet Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı formüle göre, karşılıksız çek suçlarında hapis cezasında bir değişiklik yapılmayacak ancak borcun taksitle ödenmesi imkanı getirilecek. Borcunu düzenli ödeyenlere denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanması sağlanacak

AKP yönetimi, 'erken yaşta evliliklere' af düzenlemesinin pakete konulup konulmayacağıyla ilgili çalışmasını da sürdürüyor. Bu konuda muhalefet partilerinin desteğini almak isteyen AKP, bu tür evliliklerde şikâyet, baskı ve cebir olmaması, evliliğin sürmesi gibi koşulların yanı sıra kadın ve erkek arasındaki yaş farkının ne olacağı konusunda karar vermeye çalışıyor. Bu konuda 10 yaş ve 15 yaş olması yönünde seçenekler değerlendirilirken, parti içinde muhalefetin de ikna edilebilmesi için yaş farkının 5 olması da değerlendiriliyor.