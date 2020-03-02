Türkiye'de yaşayan Güney Koreli oyuncu Chaby Han'ın Koronavirüs isyanı

Yıllardır Türkiye'de yaşayan Güney Koreli fenomen ve oyuncu Chaby Han, kendisine Koronavirüs'le ilgili gelen sert yorumlara isyan etti.

Oyuncu Chaby Han kendisine gelen 'korona bu' mesajlarını Twitter hesabında paylaştı. Yapılan kötü yorumlara isyan eden Han, mesajında şunları söyledi:

"Burada sadece ben değil, babam, annem ve kardeşim de yaşıyor. Sadece biz değil, evlenmiş hayat kurmuş Asyalı insanlar da yaşıyor. Panikteyiz. Bu mesajları aldıkça sizlerle paylaşmalıyım. Türkiye'de yaşayan Koreli, Çinli, Japonlar da sizin kadar endişeli.

Umarım, bu zor günlerde hepimiz anlayışlı oluruz. Alakasız konu ama mesajlarda da baya yanlış anlaşılma var galiba. Koreliler, Japonlar; yarasadır, böcektir tüketmez. Çinliler'in de çoğu tüketmez. Tüketenler yok değil ama aşırı az 2020'de hala bunu açıklıyorum."

Son olarak oyuncu, 'Tutunamayanlar' dizisinde rol aldı.