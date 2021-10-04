Türkiye’de sayıları 100 bini geçen güzellik salonları için kritik karar: Birçok cihazı artık kullanamayacaklar!

Türkiye genelinde sayıları 100 bini geçen güzellik salonları ile ilgili kritik bir karar çıktı. Danıştay Onuncu Daire, dermotolog ve estetik cerrahların açtığı davada, güzellik salonlarında foto epilasyon gibi bazı tıbbı cihazların kullanılmasına izin veren yönetmeliği iptal etti. İptal karar sonrası denetimler sıklaştı. Oda Başkanı Ayşe Aydın “Bir tek ağda yapabileceğiz. Bu durumda, binlerce işyeri kapanma tehlikesi içinde” dedi.

Hürriyet’in haberine göre, Türkiye’de bir süredir, Güzellik Salonları ile Dermatolog ve Estetik cerrahlar arasında süren bir gerilim söz konusu. Davalara da konu olan gerilimin kaynağında ise her geçen gün büyüyen sektörde alınacak pay yer alıyor. Türk Dermatoloji Derneği ve Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, güzellik salonlarında foto epilasyon cihazlarının kullanımına imkân veren yönetmeliğin iptali için 2017 yılında dava açtı. Danıştay Onuncu Daire’de görülen davada anılan iki dernek özetle şu görüşleri öne sürdü:

“Foto epilasyon cihazı, tıbbi cihaz niteliğinde. Bu cihazı uzmanı olmayan kişiler kullanamaz. Bu davayı, anılan cihazları dernek üyelerinin kullanması için açmadık. Toplum sağlığı önemli. Oluşabilecek sağlık ihlallerinin önüne geçmek gerekir. Daha önceki düzenlemeler de iptal edilmişti.”

Davalı konumda bulunan İçişleri Bakanlığı adına yapılan savunmada ise yönetmeliğin çıkarılmasının sebebinin mevzuattaki boşluğu gidermek olduğu kaydedildi. Savunmada, yönetmelikle kullanımına izin verilen cihazlara ilişkin sıkı bir denetimin getirildiği kaydedildi.

"Lazer epilasyon, foto epilasyon, cilt bakımı gibi hizmetler, dermatolog ve estetik cerrahi uzmanlarca veriliyor...”

Beş yıla yakın süren yargılama sonrası Daire kararını verdi. Daire, 30 Mart 2017’de Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğin iki maddesini de iptal etti. Dairenin iptal gerekçesi kararda şöyle yer aldı:

“Cihazın, tıp yeterliliği olmayan kişilerce kullanımı ciddi sağlık sorunlarına yol açar. Lazer epilasyon, foto epilasyon, cilt bakımı gibi hizmetler, dermatolog ve estetik cerrahi uzmanlarca veriliyor...”

5 üyeli Daire’nin iki üyesi ise çoğunluk görüşüne katılmadı. Başkan Yılmaz Akçil ile üye hakim Lütfiye Akbulut, karşı oy verdi.