Türkiye'de Koronavirüs vaka artış hızı diğer ülkelere kıyasla nasıl?

Türkiye'deki ilk yeni tip Koronavirüs vakası 11 Mart'ta teyit edildi. Aradan geçen 12 günlük süre içerisinde toplam vaka sayısı 1200'ü aşarken, 30 kişi de hayatını kaybetti.

Bugün yapılan açıklamaya göre, yurt dışından gelen 11 bin 269 kişi farklı şehirlerdeki öğrenci yurtlarında karantina altında tutuluyor.

Dünyada şu ana kadar en fazla can kaybının görüldüğü ülke İtalya. Bu ülkede şu ana kadar 5 binden fazla insan Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, İtalya'da ilk vaka, 31 Ocak günü iki turistte tespit edildi.

Yine aynı veriler, 22 Şubat'a kadar İtalya'daki vaka sayısının nispeten ülke dışından gelenlerle sınırlı tutulduğunu ancak Şubat ayı sonu itibarıyla virüsün yurtdışı teması olmayanlar arasında yayılmaya başlamasıyla hem vaka hem de can kaybının hızlı bir artışa geçtiği görülüyor.

Benzer bir durum İngiltere için de söz konusu. İngiltere'de de ilk vakanın ortaya çıktığı tarih 1 Şubat ve yine yurtdışı bağlantılı kişilerde görülüyor. Ancak Şubat sonundan itibaren yurtdışı bağlantılı olmayan ve ülke içinde yaşayan kişiler arasında yayılmasıyla birlikte hızlı bir artış göstermeye başlıyor.

İtalya'dan farklı olarak ise İngiltere'de vaka sayısının Mart başında 100'ü geçmesine rağmen, can kaybının daha geç tarihlerde ve daha düşük bir hızla başladığı görülüyor.

İran'da ise ilk vaka 20 Şubat'ta bildiriliyor ve 10 gün içerisinde hem vaka sayısının hem de can kaybının istikrarlı bir şekilde arttığı görülüyor.