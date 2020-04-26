Türkiye'de Koronavirüs | 99 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 357 yeni tanı kondu; toplam ölüm sayısı 2 bin 805'e, vaka sayısı 110 bin 120'a yükseldi

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 99 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 357 yeni tanı kondu. Böylece Türkiye'de Koronavirüs kaynaklı toplam ölüm sayısı 2 bin 805'e, vaka sayısı 110 bin 120'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

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Koca, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50.000’e varan günlük test kapasitemizin 30.000’i kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti."