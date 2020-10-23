Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 74 kişi daha hayatını kaybetti, 2165 yeni 'hasta' tespit edildi

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 74 kişi daha hayatını kaybetti, 2165 yeni hasta (semptom gösteren ve Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi) tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 9 bin 658'e, hasta sayısı ise 357 bin 693'e yükseldi. 'Vaka' sayısı bilgisi paylaşılmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

"Bugün tespit edilen 2.165 yeni hastamız var. Toplamda yaklaşık 13 milyon test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktada elimizdeki en büyük silah başta MASKE olmak üzere tedbirlerdir. Mücadeleye güç verin."