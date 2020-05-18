Türkiye'de Koronavirüs | 31 kişi daha hayatını kaybetti 1158 yeni tanı kondu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 31 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1158 yeni tanı konduğunu açıkladı. Böylece Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 171'e, vaka sayısı 150 bin 593'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

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Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Yoğun bakıma ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Vaka sayısı öngörülebilir düzeyde seyrediyor. Koronavirüs'ün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın evde kalalım."