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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 28 kişi daha hayatını kaybetti, 1141 yeni tanı kondu

Toplam ölüm sayısı 4 bin 489'a, vaka sayısı 162 bin 120'ye yükseldi

29 Mayıs 2020 19:21

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 28 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1141 yeni tanı konduğunu açıkladı. Böylece Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 4 bin 489'a, vaka sayısı 162 bin 120'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

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Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Test sayısı arttı, yeni vaka sayısı azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine dikkate, MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALININ HER İKİSİNE BİRLİKTE uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım."

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