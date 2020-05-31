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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 25 kişi daha hayatını kaybetti, 839 yeni tanı kondu

Toplam ölüm sayısı 4 bin 540'a, vaka sayısı 163 bin 942'ye yükseldi

31 Mayıs 2020 20:30

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 25 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 839 yeni tanı konduğunu açıkladı. Böylece Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 4 bin 540'a, vaka sayısı 163 bin 942'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

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Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Vaka sayısı öngörülen seviyede seyrediyor. Solunum desteğine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR." 

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