Türkiye'de Koronavirüs | 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi

T24 Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 24 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1492 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 25'e, toplam vaka sayısı 191 bin bin 657'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Vaka sayımızda bir dalgalanma var. Önceki günlere kıyasla test sayımız 10.000 fazla olsa da, sonuç hepimizi riskin büyümesine karşı uyarıyor. Artışın sebebi, yazla birlikte, tedbirlerin esnetilmesi. Bu yaz tedbir dışında ikinci bir seçeneğimiz yok."