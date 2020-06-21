Türkiye'de Koronavirüs | 23 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 23 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1192 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 4 bin 950ye, toplam vaka sayısı 187 bin 685'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

TIKLAYIN - Tablo ve grafiklerle Türkiye'nin tüm Koronavirüs verileri

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara'da 84, Konya’da 46, Bursa’da 43, Batman’da 22, Siirt’te 8, Van’da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız."