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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 23 kişi daha hayatını kaybetti, 927 yeni tanı kondu

Toplam ölüm sayısı 4 bin 222'ye, vaka sayısı 152 bin 587'ye yükseldi

20 Mayıs 2020 19:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 23 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 927 yeni tanı konduğunu açıkladı. Böylece Koronavirüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 222'ye, vaka sayısı 152 bin 587'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

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Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"VAKA SAYIMIZ, 1.000’İN ALTINA DÜŞTÜ. Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı. Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe." 

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