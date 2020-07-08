Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1041 yeni tanı kondu

T24 Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 22 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1041 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 282'ye, vaka sayısı 208 bin 838'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

Bazı büyük kentlerde en yüksek haftalık vaka sayıları salgının 5. haftasında görülmüştü. Tedbirlerle bunu düşüşler izledi. 13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır.