T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 22 kişi daha hayatını kaybetti, 786 yeni tanı kondu

Toplam ölüm sayısı 4 bin 585'e, vaka sayısı 165 bin 555'e yükseldi

02 Haziran 2020 20:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 22 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 786 yeni tanı konduğunu açıkladı. Böylece toplam ölüm sayısı 4 bin 585'e, vaka sayısı 165 bin 555'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

TIKLAYIN - Tablo ve grafiklerle Türkiye'nin tüm Koronavirüs verileri

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Toplam test sayımız 2,1 milyonu geçti. İyileşen hasta sayımız 130 bin. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. DAHA İYİ TEDBİR, daha iyi sonuçtur."

ETİKETLER

koronavirüstürkiye koronavirüscovidtürkiyede koronadan kaç kişi öldütürkiyede coronadan kaç kişi öldütürkiye corona vaka sayısıtürkiye korona vaka sayısıcorona türkiyesağlık bakanı açıklamafahrettin kocakorona günlük veriler türkiyekorona günlükgünlük korona verileri
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24