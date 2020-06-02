Türkiye'de Koronavirüs | 22 kişi daha hayatını kaybetti, 786 yeni tanı kondu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 22 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 786 yeni tanı konduğunu açıkladı. Böylece toplam ölüm sayısı 4 bin 585'e, vaka sayısı 165 bin 555'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

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Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Toplam test sayımız 2,1 milyonu geçti. İyileşen hasta sayımız 130 bin. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. DAHA İYİ TEDBİR, daha iyi sonuçtur."