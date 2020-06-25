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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi

Toplam vaka sayısı 193 bin bin 115'e yükseldi

25 Haziran 2020 20:30

T24 Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 21 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1458 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 46'ya, toplam vaka sayısı 193 bin bin 115'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle: 

"Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta. Türkiye’den iyi haberler verelim."

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