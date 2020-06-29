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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni tanı kondu

Toplam ölü sayısı 5 bin 115'e, vaka sayısı 198 bin 613'e yükseldi

29 Haziran 2020 20:03

T24 Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 18 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1374 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 115'e, vaka sayısı 198 bin 613'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle: 

"Vaka sayımız dünkünden 18, bugün iyileşenlerdense 160 fazla. Yatırılarak tedavi edilenlerle yeni taburcu edilen hastaların sayısı dengede. Yoğun bakımdaki artış olağan düzeyde. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz."

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