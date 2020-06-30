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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 16 kişi hayatını kaybetti 1293 yeni tanı kondu

Toplam ölü sayısı 5 bin 131'e, vaka sayısı 199 bin 906'ya yükseldi

30 Haziran 2020 19:11

T24 Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 16 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1293 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 131'e, vaka sayısı 199 bin 906'ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle: 

"Düne kıyasla entübe hasta sayımızda 7 azalma, yoğun bakım sayımızda 8 artış var. Günlük test sayılarımız yakın. Yeni vaka sayımız dünden 81 az, yeni iyileşen hasta sayısıyla yakın. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz."

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