Türkiye'de Koronavirüs | 63 kişi daha hayatını kaybetti, 15 bin 503 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 63 kişi daha hayatını kaybetti, 858 yeni hasta dahil olmak üzere 15 bin 503 yeni 'vaka' tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de Covid-19'a ilişkin günlük hasta tablosunu paylaştı.

Verilere göre, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 63 kişi daha hayatını kaybetti, 858 yeni hasta dahil olmak üzere 15 bin 503 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 29 bin 552'ye, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 894 bin 893'e yükseldi.

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