Türkiye'de Koronavirüs | 373 kişi yaşamını yitirdi, 28 bin 817 yeni vaka tespit edildi

T24 Haber Merkezi

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 373 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 615 yeni 'hasta' olmak üzere, 28 bin 817 yeni vaka 'vaka' tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatin verilerinin yer aldığı günlük Koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 373 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, Covid-19 nedeniyle yaşanan toplam can kaybı sayısı 40 bin 504'e yükseldi.

242 bin 194 testte 28 bin 817 kişiye tanı konulmasıyla birlikte toplam vaka sayısı 4 milyon 849 bin 408'e yükseldi.