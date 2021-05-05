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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 356 kişi yaşamını yitirdi, 26 bin 476 yeni vaka tespit edildi

05 Mayıs 2021 20:51

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 356 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 414 yeni 'hasta' olmak üzere, 26 bin 476 yeni vaka 'vaka' tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatin verilerinin yer aldığı günlük Koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 356 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, Covid-19 nedeniyle yaşanan toplam can kaybı sayısı 41 bin 883'e yükseldi.

229 bin 491 testte 26 bin 476 kişiye tanı konulmasıyla birlikte toplam vaka sayısı 4 milyon 955 bin 594'e yükseldi.

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