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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 347 kişi yaşamını yitirdi, 24 bin 733 yeni vaka tespit edildi

03 Mayıs 2021 19:47

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 347 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 501 yeni 'hasta' olmak üzere, 24 bin 733 yeni vaka 'vaka' tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatin verilerinin yer aldığı günlük Koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 347 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, Covid-19 nedeniyle yaşanan toplam can kaybı sayısı 41 bin 191'e yükseldi.

243 bin 648 testte 24 bin 713 kişiye tanı konulmasıyla birlikte toplam vaka sayısı 4 milyon 900 bin 121'e yükseldi.

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