Türkiye'de Koronavirüs | 336 kişi yaşamını yitirdi, yeni vaka sayısı 29 bine yaklaştı

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 336 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 483 yeni 'hasta' olmak üzere, 28 bn 997yeni vaka 'vaka' tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatin verilerinin yer aldığı günlük Koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 336kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, Covid-19 nedeniyle yaşanan toplam can kaybı sayısı 41 bin 527'ye yükseldi.

241 bin 747 testte 28 bin 997 kişiye tanı konulmasıyla birlikte toplam vaka sayısı 4 milyon 929 bin 118'e yükseldi.