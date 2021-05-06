Türkiye'de Koronavirüs | 304 kişi daha hayatını kaybetti, 22 bin 388 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 304 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 401 yeni 'hasta' olmak üzere, 22 bin 388 yeni vaka 'vaka' tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatin verilerinin yer aldığı günlük Koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 304 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, Covid-19 nedeniyle yaşanan toplam can kaybı sayısı 42 bin 187'ye yükseldi.

253 bin 382 testte 22 bin 388 kişiye tanı konulmasıyla birlikte toplam vaka sayısı 4 milyon 977 bin 982'ye yükseldi.