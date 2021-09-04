T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 278 kişi daha hayatını kaybetti; yeni vaka sayısı 20 binin üzerinde

04 Eylül 2021 20:00

"Yeni vaka sayımız 20.033. Covid-19 sebebiyle bugünkü can kaybımız 278. İlk ve orta öğretimde okullar 6 Eylülde, devamında üniversiteler açılıyor. Örgün eğitimde 24 Milyondan fazla öğrencimiz var. Kesintisiz, yüz yüze eğitimde kararlıyız. Aşıda ve tedbirde aynı kararlılık olmalı!"

koronavirüskoronavirüs tablosu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24